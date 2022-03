Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο Ουκρανού στο TikTok στο οποίο φαίνονταν τα φορτηγά των Ουκρανών που μετέφεραν τα πυρομαχικά να μπαίνουν στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο.

Πρόκειται για το εμπορικό κέντρο που το βράδυ της Κυριακής βομβαρδίστηκε από ρωσικούς πυράυλους, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.



Ο ίδιος είπε: «Δεν το έκανα επίτηδες, είδα τα τανκ και τα όπλα που έμπαιναν στο εμπορικό κέντρο, εντυπωσιάστηκα και το ανέβασα, τυχαίνει να μένω απέναντι.» Το βίντεο που ομολογεί ο Ουκρανός δημοσίευσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

#Ukraine army arrested local resident of #Kiev Artemev Pavel Alexandrevich who recorded and posted a video on #TikTok

where it was shown how Army of #Ukraine is using civilian #Retroville Mall as a place they fired artillery on Russian forces.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aYEOHZ7bEY — Luka Duvnjak (@Luka_Duvnjak) March 21, 2022

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, ο εν λόγω άνδρας παραδέχεται ότι ανέβασε το βίντεο στο TikTok στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο άνδρας δεν κατάλαβε ότι είχε αποκαλύψει ένα στρατιωτικό μυστικό και για κακή του τύχη, αυτό το βίντεο περιήλθε στη κατοχή των Ρώσων που σχεδίαζαν εδώ και μέρες το χτύπημα στο εμπορικό κέντρο Retroville.

#Ukraine #UkraineRussia

Last night, #Russia targeted the #Retroville shopping mall in #Kyiv with an Iskandar missile. After the attack and destruction of the shopping mall, the fire at the site of the attack caused the explosion of an ammunition depot hidden in this store.

/394 pic.twitter.com/oEoSnScDKs — IWN (@A7_Mirza) March 21, 2022

Στο βίντεο που ανέβασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, ο συγκεκριμένος άνδρας ακούγεται να λέει ότι έχει μετανιώσει και ότι δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορούσε να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή.

Η Ρωσία από την πλευρά της έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή του βομβαρδισμού του εμπορικού κέντρου για να εξηγήσει γιατί το «χτύπησε».

Συγκεκριμένα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone που δείχνει αναλυτικά τις κινήσεις των Ουκρανών και τον βομβαρδισμό του εμπορικού.

Από τον βομβαρδισμό 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1 τραυματίστηκε.

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

Την ώρα που ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Μίλτος Σακελλάρης και ο οπερατέρ Σάββας Αϊδινίδης, περιέγραφαν τη φονική ρωσική επίθεση, οι ουκρανικές αρχές έψαχναν ακόμα στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως «ο εχθρός εξακολουθεί να επιτίθεται στην πρωτεύουσα».

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, στο εμπορικό κέντρο οι Ουκρανοί είχαν αποθηκεύσει πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

