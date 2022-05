Την πλήρη υποστήριξη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «να μιλήσει ανοιχτά και να υπερασπιστεί την Ελλάδα από τις τουρκικές επιθέσεις» εξέφρασε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ειδικότερα, ο κ. Βέμπερ σε ανάρτησή του στο τουίτερ σημειώνει: «Πλήρης υποστήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να υπερασπιστεί την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές επιθέσεις. Εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύεται στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να σταματήσει να προκαλεί συμμάχους. Το ερώτημα είναι θέλει πραγματικά να είναι μέρος της ένωσης αξιών μας;»

Full support for @kmitsotakis to speak out and defend Greece against Turkish attacks. If President Erdogan is committed to NATO he should stop provoking fellow allies. The question is does he really want to be part of our union of values? https://t.co/s3WfXyi0DO — Manfred Weber (@ManfredWeber) May 25, 2022

ΕΕ: Σοβαρή ανησυχία για τις πτήσεις τουρκικών μαχητικών κοντά στην Αλεξανδρούπολη

Την ανησυχία «για τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών της Τουρκίας» κοντά στην Αλεξανδρούπολη μετέφερε στον Πρέσβη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην ΕΕ, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζέι, ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Στέφανο Σανίνο σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Μετέφερα στον πρέσβη Μποζέι της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην ΕΕ τη σοβαρή μας ανησυχία για τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών της Τουρκίας κοντά στην ελληνική πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η αποχή από ενέργειες που υπονομεύουν τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων είναι σε αυτήν την κρίσιμη καμπή πιο σημαντικά από ποτέ» ανέφερε ο κ. Σανίνο.

Transmitted to Amb. Bozay @AvbirDT our serious concern about Turkey’s military aircraft's flights near Greek city of Alexandroupolis. Respecting international law & refraining from actions undermining cohesion between allies is at this critical juncture more important than ever

— Stefano Sannino (@SanninoEU) May 25, 2022

Αυστηρό μήνυμα Κομισιόν στην Τουρκία: Ο σεβασμός προς τους γείτονες αποτελούν βάση για εποικοδομητική συνεργασία με την Ε.Ε

Σαφές και αυστηρό μήνυμα έστειλε στην Τουρκία η Κομισιόν, με αφορμή τις επιθετικές δηλώσεις του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες Γιάννης Παλαιολόγος, η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντάνα Σπινάντ ερωτηθείσα για τις τουρκικές προκήσεις ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ηγέτης μίας κυβέρνησης κράτους-μέλους της Ε.Ε., τον οποίο αναγνωρίζει όλος ο κόσμος».

«Θέλουμε να θυμίσουμε ότι ο σεβασμός προς τους γείτονες και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε επίσης η ίδια.

Τέλος κάλεσε την Τουρκία «να έχει εποικοδομητική εμπλοκή με την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της και να κάνει βήματα αποκλιμάκωσης».

Η δήλωση αυτή ακολούθησε την «χλιαρή» απάντηση» που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν ανέφερε τα εξής:

«O Έλληνας πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός μιας κυβέρνησης κράτους-μέλους ΕΕ, τον οποίο αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όπως έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε πολλές περιπτώσεις, η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να δεσμευτεί με εποικοδομητικό τρόπο με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και να κάνει βήματα αποκλιμάκωσης. Ο σεβασμός μεταξύ γειτονικών χωρών και η προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία εντός της ΕΕ».

Μητσοτάκης: Κάνει λάθος ο Ερντογάν αν νομίζει ότι δεν θα υπερασπιστώ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Μήνυμα στην ηγεσία της Τουρκίας στο φόντο των πρόσφατων δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν εξέπεμψε από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και τη συζήτηση του με τον Πρόεδρο του Φόρουμ, Borge Brende, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «με την Τουρκία είμαστε γείτονες, πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, δεν θα είμαστε ποτέ εμείς που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους γείτονες μας. Από την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή δεν θα 'διεθνοποιήσω' ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική, κληθείς να σχολιάσει τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά.

«Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, έως ότου η Τουρκία αλλάξει τη συμπεριφορά της» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δουλειά μας ήταν να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης και το κάναμε μέσω διεθνών και εγχώριων επενδύσεων

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ΕΕ απέδειξε την ενότητα της, αλλά και την ταχύτητα της σε ό,τι αφορά στην επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η κρίση στην Ουκρανία ώθησε την ΕΕ να σκεφτεί πολύ πιο στρατηγικά και εν προκειμένω το ζήτημα της στρατηγικής της αυτονομίας, του οποίου είμαι ένθερμος υποστηρικτής πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, έχουμε πλέον έναν επιπρόσθετο στόχο, αυτόν της ταχείας απεξάρτησης από τη Ρωσία, επιχείρηση στην οποία η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς είναι βασικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

