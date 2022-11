Βρυξέλλες: Επεισόδια μετά την ήττα του Βελγίου από το Μαρόκο στο Μουντιάλ 2022 - Βίντεο

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μαρόκου εναντίον αυτής του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ακυρώθηκε το πρώτο γκολ των Μαροκινών, ενώ υπήρξε κλιμάκωση της έντασης στο δεύτερο ημίχρονο. Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για 150 νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί στις περιοχές του χρηματιστηρίου και στο Γκαρ ντι Μιντί. Τεταμένο ήταν το κλίμα και στο Μόλενμπεκ.

Πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αναπαραχθεί από τα βελγικά μέσα δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα το οποίο είναι αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος ρίχνοντας νερό υπό πίεση, ενώ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους.

Tensions in #Brussels after the Belgium - Morocco match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/g2txDyurRP

Η αστυνομία ανέφερε ότι ταραχοποιοί έκαναν χρήση ειδών πυροτεχνίας, έριχναν αντικείμενα και με ορισμένους οπλισμένοι με ξύλα, έβαλαν φωτιά σε δημόσιους δρόμους, καταστρέφοντας φωτεινούς σηματοδότες.

Heavy riots broke out of Maroccon fans in #Brussels, after their 2-0 victory from #Belgium. pic.twitter.com/n4LneQgzoL