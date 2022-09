Βασίλισσα Ελισάβετ: Χιλιάδες κόσμου αφήνουν λουλούδια σε Μπάκιγχαμ, Ουίνδσορ και Μπαλμόραλ (live βίντεο - φωτογραφίες)

Χιλιάδες Βρετανοί, ξένοι υπήκοοι και τουρίστες συρρέουν από χθες το βράδυ στα κάγκελα του Μπάκιγχαμ για να αφήσουν λουλούδια, κεριά και σημειώματα στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η οποία απεβίωσε πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.

Η θλίψη για τον θάνατο της «Λίλιμπετ» είναι διάχυτη σε όλη τη Βρετανία και στους υπηκόους του στέμματος στις χώρες της Κοινοπολιτείας, ενώ Βρετανοί σε όλο τον πλανήτη προσέρχονται στις πρεσβείες του Ηνωμένου Βασίλειου για να αφήσουν λουλούδια και να γράψουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων.

Members of a ballet company lay flowers outside the British embassy in Tokyo following the death of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/sQXTiZ4x8e