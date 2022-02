Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον δήλωσε μετά από τη συνάντηση που είχε στη Βαρσοβία με τον Πολωνό ομόλογό του Ματέους Μοραβιέσκι ότι οι δύο χώρες θα σταθούν «ώμο με ώμο» για να φέρουν σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

«Καθώς άοκνα επιδιώκουμε το μονοπάτι της διπλωματίας για να φέρουμε ένα τέλος στις εντάσεις στα ουκρανικά σύνορα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε γιατί το κάνουμε αυτό και γιατί στήνουμε αυτό το πακέτο των κυρώσεων κατά μίας πιθανής εισβολής. Δε θα δεχθούμε έναν κόσμο στον οποίο ένας ισχυρός γείτονας μπορεί να εκφοβίζει και να επιτίθεται στους γείτονες του», δήλωσε ο κ. Τζόνσον στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη ακόμα 350 Βρετανών στρατιωτών στην Πολωνία, όπου έχουν ήδη φτάσει, με αποστολή να συμβάλουν στη σταθερότητα στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ο κ. Τζόνσον επανέλαβε σε δηλώσεις του αργότερα, καθώς επισκεπτόταν τους Βρετανούς στρατιώτες στην Πολωνία, ότι «δεν πρέπει κανένας να έχει αμφιβολία πως αν η Ρωσία ήταν τόσο ανόητη ώστε να κάνει το καταστροφικό λάθος του να εισβάλει σε οποιοδήποτε μέρος της Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός θα πολεμήσει», με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να έρθουν αντιμέτωποι με «αιματοχυσία».

Σε μήνυμα προς τη Μόσχα σημείωσε πως αν θέλει «λιγότερο ΝΑΤΟ» στα δυτικά της σύνορα, τότε «αυτός είναι εντελώς ο λάθος τρόπος να ενεργεί».

Ο κ. Μοραβιέσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την αποστολή των Βρετανών στρατιωτών και κατηγόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν ότι προσπαθεί να «αποξηλώσει» το ΝΑΤΟ, το οποίο όμως σε απάντηση δείχνει όσο ενωμένο είναι.



I want to thank every member of our Armed Forces currently serving in Europe, standing side by side with their NATO counterparts at its eastern flank.



We stand united and resolute in our commitment to the security of Europe against those who would seek to undermine it. pic.twitter.com/0WUXCo9M7k