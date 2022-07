Τον Ιούνιο του 2021, ο Φράνκο ήλθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για 2,2 εκατομμύρια για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης για την οποία κατηγορούταν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργάτης του Vince Jolivette.

Ο Τζέιμς Φράνκο επιστρέφει στην υποκριτική τέσσερα χρόνια μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από πέντε γυναίκες.

Ο 44χρονος πρωταγωνιστής του «127 Hours» η καριέρα του οποίος στιγματίστηκε από τα σκάνδαλα, θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη στον ρόλο ενός «σκληραγωγημένου ψαρά» στο δράμα του Bille August , «Me, You», το σενάριο του οποίου τοποθετείται μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα λάβω μέρος σε αυτό το εκπληκτικό έργο και που συνεργάζομαι με τον θρυλικό Bille August. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του και το "Me, You" είναι ένα πραγματικά λαμπρό σενάριο», είπε, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Κέρδισε επίσης άλλη μια υποκριτική για την επιστροφή του με έναν ρόλο στην ταινία δράσης "Mace".

Τον Ιούνιο του 2021, ο Φράνκο ήλθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για 2,2 εκατομμύρια για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης για την οποία κατηγορούταν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργάτης του Vince Jolivette.

Οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για ευρέως διαδεδομένη ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά προς φοιτήτριες σε σχολή υποκριτικής που διατηρούσαν, εκμεταλλεύομενοι την επιρροή που ασκούσαν σε αυτές ως δάσκαλος και ως εργοδότης αντίστοιχα, με αντάλλαγμα την απόκτηση κάποιου ρόλου στα έργα τους.

ΠΗΓΗ: HOLLYWOOD REPORTER

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.