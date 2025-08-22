Ένα τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα ανατράπηκε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλά άτομα.

Σύμφωνα με αναφορές, το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 52 άτομα μαζί με τον οδηγό, φάνηκε να χάνει τον έλεγχο και να ανατρέπεται στον I-90 κοντά στο Pembroke, περίπου 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) ανατολικά του Mπάφαλο, σύμφωνα με το Sky News.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε

Ένα έντυπο με τον κατάλογο των επιβατών που παρέχει η εταιρεία λεωφορείων επιβεβαιώνει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες είδαν το λεωφορείο να χάνει τον έλεγχο πριν περάσει στην άλλη πλευρά του δρόμου και ανατραπεί.

Επτά άτομα στο νοσοκομείο

Το Erie County Medical Center, ένα κέντρο τραυμάτων για ενήλικες, αναφέρει ότι είχε δεχτεί επτά ασθενείς μέχρι τις 14:00 τοπική ώρα (19:00 BST), σύμφωνα με το CBS.

Τουλάχιστον ένα παιδί νεκρό, σύμφωνα με την αστυνομία

Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων του τροχαίου ατυχήματος με το λεωφορείο, δήλωσε στα ΜΜΕ ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας James O'Callaghan, σύμφωνα με το BBC.

«Καθώς προχωράμε στην έρευνα, δυστυχώς χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους», λέει.

«Οι περισσότεροι επιβάτες του λεωφορείου δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας», τόνισε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν πολλά παιδιά και μερικά από αυτά ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, πρόσθεσε.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

Η Mercy Flight, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών έκτακτης ιατρικής μεταφοράς, δήλωσε ότι μετέφερε τέσσερις ανθρώπους με ελικόπτερο σε νοσοκομεία, σύμφωνα με το CBS.

Προσθέτει ότι θα μεταφέρει τουλάχιστον δύο ακόμη.

Οι επιβάτες ήταν τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα και τις Φιλιππίνες

Οι επιβάτες του λεωφορείου ήταν κυρίως τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα και τις Φιλιππίνες, όπως δήλωσε ένας αστυνομικός που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος.

Ανέφερε επίσης ότι μεταφραστές έρχονται για να βοηθήσουν στην επικοινωνία με τα θύματα.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι ακόμα άγνωστος και πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

