Τραμπ: Ψευδές το δημοσίευμα για την αποστολή βομβαρδιστικών B-1 κοντά στη Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ένα δημοσίευμα σχετικά με την αποστολή βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-1 κοντά στη Βενεζουέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την αύξηση της στρατιωτικής πίεσης είναι ψευδές.

«Όχι, είναι ψευδές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι «πολύ δυσαρεστημένη με τη Βενεζουέλα».

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έστειλαν βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 κοντά στη Βενεζουέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.