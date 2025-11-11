Τραμπ: «Οικονομική καταστροφή» των ΗΠΑ εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά των δασμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν «οικονομική καταστροφή και καταστροφή εθνικής ασφάλειας» εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της χρήσης του νόμου περί έκτακτης ανάγκης για την επιβολή σαρωτικών δασμών σε σχεδόν κάθε χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε να διαθέσει 2.000 δολάρια σε κατοίκους χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος χρησιμοποιώντας τα μερίσματα των δασμών, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα χρησιμοποιούνταν για τη μείωση του χρέους των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα ενός μεγάλου μέρους των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με απώτερο διακύβευμα την έκταση των εξουσιών του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε έναν νόμο του 1977, τον IEEPA (Νόμος για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης) για να επιβάλει δασμούς με το σκεπτικό ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, αν και χρόνιο, εδώ και δεκαετίες, συνιστά «επείγουσα κατάσταση». Ισχυρίζεται έτσι ότι έχει την εξουσία να αυξάνει ή να μειώνει τους δασμούς κατά βούληση.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανήγαγε τους δασμούς σε κύριο μοχλό της οικονομικής και διπλωματικής πολιτικής του. Όπως υποστήριξε πρόσφατα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, η διατήρηση των δασμών είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου για τη χώρα μας» γιατί διαφορετικά «θα βρεθούμε ουσιαστικά χωρίς άμυνα απέναντι στις άλλες χώρες που επωφελούνται από εμάς εδώ και χρόνια».

Η εκτελεστική εξουσία πιέζει τους εννέα δικαστές –έξι συντηρητικούς και τρεις προοδευτικούς– να διατηρήσουν τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, με το σκεπτικό ότι φέρνουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων και επέτρεψαν από τις ΗΠΑ να αποσπάσουν από τους εταίρους τους υποσχέσεις για επενδύσεις και πιο ευνοϊκές συνθήκες για τις αμερικανικές εξαγωγές.

Η ετυμηγορία του Δικαστηρίου μπορεί να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν πολλοί μήνες. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να ληφθεί πολύ γρήγορα.

Οι δασμοί πάντως παραμένουν σε ισχύ μέχρι να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαιρέτισε επίσης αυτό που χαρακτήρισε μείωση του πληθωρισμού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, λέγοντας ότι οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας μειώνονται.

Ταυτόχρονα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελβετία για μια συμφωνία μείωσης των δασμών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Ελβετία αγωνίζεται να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τον δασμολογικό συντελεστή 39% που επέβαλε στις ελβετικές εισαγωγές τον Αύγουστο, μεταξύ των υψηλότερων δασμών που επιβλήθηκαν στην παγκόσμια εμπορική επανεκκίνηση.

