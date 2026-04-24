Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φέλαν, απομακρύνθηκε αιφνιδίως από τη θέση του χθες, όπως γνωστοποίησε μέσω Χ, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, προκαλώντας ερωτηματικά για την απόλυση του «εκλεκτού» του Τραμπ, εν μέσω μάλιστα του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Ο υφυπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο, ανέλαβε «άμεσα» καθήκοντα υπουργού, σύμφωνα με τον Παρνέλ, ο οποίος δεν έδωσε καμιά εξήγηση για την αποχώρηση του Φέλαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου χθες (ώρα Ουάσινγκτον), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε την απόλυση του υπουργού του Πολεμικού Ναυτικού, κάνοντας λόγο αρχικά για διαφωνίες που προέκυψαν σχετικά με τη ναυπηγική βιομηχανία.

«Είναι ένας σκληροτράχηλος άνθρωπος και είχε κάποιες συγκρούσεις με κάποιους άλλους, κυρίως όσον αφορά την κατασκευή και την αγορά νέων πλοίων», εξήγησε ο Τραμπ, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. «Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους όχι, και αυτή είναι συνήθως η αλήθεια για τα πάντα», πρόσθεσε.

Πηγές κοντά στην κατάσταση δήλωσαν προηγουμένως στο Reuters ότι ο Φέλαν απολύθηκε επειδή κινούνταν πολύ αργά για να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο υφυπουργός Ναυτικού Χουνγκ Κάο, ο οποίος φέρεται επίσης να είχε δύσκολη σχέση με τον Φέλαν, ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.