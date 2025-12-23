Ζελένσκι: Οι κάτοικοι των συνόρων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία είχαν από καιρό επαφές με γείτονες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κάτοικοι ενός παραμεθόριου χωριού που καταλήφθηκε από τα στρατεύματα της Μόσχας στη Ρωσία αλληλεπιδρούσαν με τους γείτονές τους εδώ και χρόνια χωρίς απρόοπτα.

Ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση προς τιμήν των Ουκρανών διπλωματών, επιβεβαίωσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι οι κάτοικοι του χωριού Χραμπόφσκε, που βρίσκεται στα σύνορα με την περιοχή Σούμι και στο οποίο κατοικούν 52 άτομα, απομακρύνθηκαν από ρωσικά στρατεύματα.

«Αυτοί οι 52 άνθρωποι που ζούσαν εκεί και δεν έφυγαν μόνοι τους, είχαν πάντα καλές σχέσεις με όσους βρίσκονταν σε ρωσικό έδαφος», είπε ο Ζελένσκι.

«Έζησαν έτσι για πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι απλά δεν περίμεναν ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα έμπαιναν απλώς και θα τους έπαιρναν ως αιχμαλώτους. Αλλά αυτό συνέβη.»

Ο Ζελένσκι είπε ότι 13 Ουκρανοί στρατιώτες ήταν μεταξύ αυτών που απήχθησαν.

«Θα μπορούσαν να είχαν σκοτώσει τον εχθρό εκεί από απόσταση με πυροβολικό ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά δεν το έκαναν», είπε. «Δεν το έκαναν επειδή υπήρχαν άμαχοι εκεί. Δεν ήθελαν να σκοτώσουν αμάχους».

Οι ουκρανικές δυνάμεις, είπε, θα αποκαταστήσουν τις θέσεις τους στο χωριό.

«Το τι θα κάνουμε στη συνέχεια για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι άλλο θέμα», είπε.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πολλά χωριά κοντά στα σύνορα τους τελευταίους μήνες. Πολλές περιοχές υπόκεινται σε συχνούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Σούμι, Όλεγκ Χριχόροφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές άρχισαν να απομακρύνουν τους κατοίκους των παραμεθόριων χωριών που νωρίτερα είχαν αρνηθεί να μετακινηθούν.

Πηγή: skai.gr

