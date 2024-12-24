Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε χθες Δευτέρα, με «σύνεση», σε «προόδους» στη διαπραγμάτευση με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για να απελευθερωθούν όμηροι που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από 14 μήνες και πλέον, τον Οκτώβριο του 2023, προϋπόθεση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας στο Κατάρ ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη Χαμάς, με μεσολάβηση του εμιράτου και της Αιγύπτου, ανέστησαν τις ελπίδες πως μπορεί να συμφωνηθεί εκεχειρία και να υπάρξει απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Δεν γίνεται να αποκαλυφθούν όλα όσα πράττουμε, αλλά δρούμε για να τους ξαναφέρουμε σπίτι», διαβεβαίωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή.

«Θα ήθελα να πω με σύνεση πως έχουν γίνει πρόοδοι και δεν θα σταματήσουμε ώσπου θα έχουν επιστρέψει όλοι», είπε ακόμη ο επικεφαλής της κυβέρνησης, δίχως να ξεκαθαρίσει σε ποια σημεία έχουν υπάρξει οι «πρόοδοι» για τις οποίες μίλησε.

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 είχαν απαχθεί 251 άνθρωποι. Από αυτούς, 96 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς και άλλες δυο παρατάξεις, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), εκτίμησαν το Σάββατο πως η σύναψη συμφωνίας για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός βρίσκεται «πιο κοντά παρά ποτέ».

«Για την πλειονότητα των σημείων που αφορούν την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή αιχμαλώτων έχει υπάρξει συμφωνία», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη Χαμάς, αναφερόμενη στην ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα με παλαιστίνιους εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, δεν έχει συναφθεί καμιά συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έπειτα από εκείνη, διάρκειας μιας εβδομάδας, στα τέλη Νοεμβρίου του 2023.

Ανάμεσα στα βασικά εμπόδια είναι ιδίως ως τώρα το εάν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα έχει μόνιμο χαρακτήρα ή όχι και το ζήτημα της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

«Εμείς σκοτώσαμε τον Χανίγια - Θα "αποκεφαλίσουμε" και τους Χούθι»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αναγνώρισε δημόσια χθες, για πρώτη φορά, πως πράγματι η χώρα του σκότωσε τον Ιούλιο στην Τεχεράνη τον ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια.

Απείλησε εξάλλου ότι ο στρατός του θα αποκεφαλίσει την ηγεσία των υεμενιτών ανταρτών Χούθι, οι οποίοι εκτόξευσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 16 άνθρωποι.

Ο κ. Νετανιάχου αποκάλυψε χθες στην ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία ότι διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να «καταστρέψουν τις υποδομές» των Χούθι.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το κίνημα αυτό, που θεωρείται ότι υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει εξαπολύσει σε πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Στη χθεσινή ομιλία του ο κ. Νετανιάχου είπε επίσης πως θέλει να υπογραφτούν κι άλλες συμφωνίες ειρήνης με αραβικά κράτη, όπως αυτές που διαπραγματεύτηκε το 2020 η Ουάσιγκτον, όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτών των λεγόμενων συμφωνιών του Αβραάμ το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Σουδάν αναγνώρισαν το Ισραήλ κι απέκτησαν διπλωματικές σχέσεις μαζί του.

Οι ΗΠΑ πιέζουν πάντα για να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, μεγάλο σύμμαχό τους στην περιοχή.

«Οι μετριοπαθείς αραβικές χώρες βλέπουν το Ισραήλ ως περιφερειακή δύναμη και δυνητικό σύμμαχο. Έχω την πρόθεση να αξιοποιήσω πλήρως αυτή την ευκαιρία», είπε ο κ. Νετανιάχου, καθώς ο κ. Τραμπ θα αναλάβει ξανά την προεδρία των ΗΠΑ σε λιγότερο από έναν μήνα.

«Μαζί με τους αμερικανούς φίλους μας, έχω σκοπό να διευρύνω τις συμφωνίες του Αβραάμ κι έτσι να αλλάξω ακόμη πιο ριζικά τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Εξάλλου, αναφερόμενος προφανώς στη Συρία, όπου συμμαχία ανταρτών υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) κατέλαβε την εξουσία την 8η Δεκεμβρίου ανατρέποντας τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο κ. Νετανιάχου επέμεινε πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει «να εγκατασταθούν τρομοκράτες στα σύνορά μας».

Μερικές ώρες μετά την πτώση του Άσαντ, ο ισραηλινός στρατός αναπτύχθηκε σε ουδέτερη ζώνη που χώριζε τις δυο χώρες στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν.

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε την «παραβίαση» της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.