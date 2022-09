Το χαοτικό παρασκήνιο πίσω από το διάγγελμα Πούτιν - Καθυστέρησε 13 ώρες, κάλεσαν γιατρούς 

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τηλεοπτικό μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του, κήρυξε σήμερα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου το πρωί, μερική επιστράτευση στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το διάγγελμα ήταν προγραμματισμένο να μεταδοθεί την Τρίτη - μετά και τις ανακοινώσεις των αυτονομιστών για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Daily Mail, το διάγγελμα καθυστέρησε να μαγνητοσκοπηθεί και να μεταδοθεί καθώς ο Ρώσος πρόεδρος είχε πάθει κρίση βήχα.

Το παρασκήνιο της μαγνητοσκόπησης ήταν χαοτικό. Σύμφωνα με το κανάλι General SVR Telegram, το οποίο διευθύνεται από πρώην μυστικό πρόσωπο του Κρεμλίνου, η ομιλία του Πούτιν έπρεπε να ηχογραφηθεί ξανά και ξανά, πολλές φορές, «λόγω της κακής υγείας του».

«Όταν βγήκε ο πρόεδρος και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα, άρχισε να βήχει συχνά. Έγιναν πολλές απόπειρες να ξεκινήσει η μαγνητοσκόπηση αλλά όλες επέτυχαν λόγω των κρίσεων βήχα (του Πούτιν)».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται η Mail, τελικά κλήθηκαν γιατροί στους οποίους ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραπονέθηκε για πόνους στο στήθος.

«Οι γιατροί συνέστησαν την αναβολή της μαγνητοσκόπησης και πρότειναν ο Πούτιν να υποβληθεί σε εξετάσεις, κάτι που έγινε» αναφέρει το Telegram.

