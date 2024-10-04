Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, με κύριο στόχο τον διάδοχο του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, η τύχη του οποίου αγνοείται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στρατηγείο της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις λίγο έξω από το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, άλλης μίας νύχτας αεροπορικών επιδρομών με στόχο τη Χεζμπολάχ.

Το αεροδρόμιο συνορεύει με την πόλη Dahieh - προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Καπνοί φάνηκαν πάνω από την πόλη καθώς ξημέρωνε την Παρασκευή.

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ άλλοι 151 τραυματίστηκαν.

Ο λιβανέζικος στρατός είπε ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότο της χώρας καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν την εισβολή τους καλώντας άλλες 20 πόλεις και χωριά να εκκενωθούν.

