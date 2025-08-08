Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Πούτιν: Συζήτησαν την επίσκεψη Γουίτκοφ

O πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ευχαρίστησε επειδή τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών έλαβε χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί επειδή συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Είχα μια πολύ καλή και λεπτομερή συνομιλία με τον φίλο μου πρόεδρο Πούτιν. Τον ευχαρίστησα που μοιράστηκε μαζί μου τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία», ανέφερε ο Μόντι σε μία ανάρτηση στο Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό πως ο Μόντι προσκάλεσε τον Πούτιν στο Νέο Δελχί για την 23η Ετήσια Σύνοδο Ινδίας-Ρωσίας που θα διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Οι δύο ηγέτες «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εμβαθύνουν περαιτέρω την Ειδική και Προνομιούχα Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας», αναφέρει το υπουργείο σε μία ανακοίνωση.

Ο Μόντι είχε επίσης χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ αυτών τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ινδίας και των ΗΠΑ κατέρρευσαν έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των διαφωνιών σχετικά με τον τερματισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

Κρεμλίνο: Πούτιν και Μόντι συζήτησαν την επίσκεψη Γουίτκοφ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συζήτησαν την επίσκεψη που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, ανακοίνωσε από την πλευρά του το Κρεμλίνο.

Συνομίλησαν επίσης για το εμπόριο, την οικονομική και επενδυτική συνεργασία, αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

