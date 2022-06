Σύζυγος Τζούλιαν Ασάνζ: Αν εκδοθεί θα αυτοκτονήσει - Θα παλέψουμε με κάθε μέσο

Η Στέλα Ασάνζ, σύζυγος του ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, δήλωσε σήμερα πως θα εφεσιβάλει την απόφαση της Βρετανίας να εγκρίνει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να δικαστεί με διάφορες ποινικές κατηγορίες.

«Θα το παλέψουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο έφεσης» δήλωσε στους δημοσιογράφους αποκαλώντας την απόφαση «παρωδία». «Θα χρησιμοποιήσω κάθε ώρα στη διάρκεια της ημέρας παλεύοντας για τον Τζούλιαν μέχρι να απελευθερωθεί, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Στέλα Ασάνζ είπε πως ο σύζυγός της μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοκτονία, αν εκδοθεί στις ΗΠΑ.

«Ο Τζούλιαν θέλει να ζήσει, με την πιθανότητα της ελευθερίας, την πιθανότητα να είναι μαζί με τα παιδιά του και μαζί μου. Αν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνθήκες υπό τις οποίες θα βρίσκεται θα είναι πολύ καταπιεστικές» είπε.

«Θα τον οδηγήσουν να θέσει τέρμα στη ζωή του» είπε η Στέλα Ασάνζ.

Νωρίτερα σήμερα η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό αίτημα για έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ κατηγορία συνωμοσίας για την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ υπέγραψε σήμερα την εντολή έκδοσης.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks έχει περιθώριο 14 ημερών για να ασκήσει έφεση.

Οι συνήγοροί του είπαν ότι η έφεση θα ασκηθεί. «Σήμερα δεν είναι το τέλος της μάχης. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας νομικής μάχης. Θα ασκήσουμε έφεση μέσω του νομικού συστήματος. Αλλά είναι μία μαύρη ημέρα για την ελευθεροτυπία και για τη βρετανική δημοκρατία», ανέφερε ο ιστότοπος WikiLeaks στο Twitter.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7