Συρία: Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού της Συρίας, προκαλώντας κάποιες «υλικές ζημιές» στην εγκατάσταση, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή του Χαλεπιού.

#BREAKING: VIDEO: Large explosions reported at Aleppo Airport and Nairab Military Airport in Syria. Israel likely conducting strikes. pic.twitter.com/Ydn8dHQ2V6