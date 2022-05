14 πτώματα βρέθηκαν στο κουφάρι του επιβατικού αεροσκάφους που συνετρίβη στην πλαγιά βουνού στο Νεπάλ με 22 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της ασιατικής χώρας.

«Έχουν ανασυρθεί 14 πτώματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται» για να εντοπιστούν οι υπόλοιποι 8 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, «ο καιρός είναι άσχημος, μολαταύτα μπορέσαμε να στείλουμε ομάδα στον τόπο της συντριβής», όμως έκτοτε «δεν έχει καταστεί δυνατή καμία άλλη πτήση» ελικοπτέρου των μονάδων έρευνας και διάσωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντίο Τσάντρα Λαλ Καρν.

Στο αεροσκάφος της Tara Air επέβαιναν 19 επιβάτες, ανάμεσά τους τέσσερις υπήκοοι Ινδίας και δύο υπήκοοι Γερμανίας, και τριμελές πλήρωμα.

Νωρίτερα, αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια του επιβατικού αεροσκάφους, χωρίς να διευκρινίσει εάν επέζησε κανείς.

«Ομάδα έρευνας και διάσωσης (...) εντόπισε τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», και «μοιράστηκε φωτογραφία», ενώ «άλλες ομάδες πάνε εκεί για να μάθουμε περισσότερα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός του αεροπλάνου της εταιρείας Tara Air (9Ν-ΑΕΤ), σε κομμάτι της ουράς που βρίσκεται πλάι σε άλλα διάσπαρτα συντρίμμια στην πλαγιά βουνού.

Nepal plane crash | Search operations resumed in morning after it was halted yesterday due to snowfall: Nepal Army



Helicopters deployed for search & rescue operation for crashed Tara Air's 9 NAET twin-engine aircraft called off after the snowfall in Mustang district. pic.twitter.com/mm0DkQHTJ4