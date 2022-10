Στις φλόγες ουρανοξύστης στην Κωνσταντινούπολη (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε ουρανοξύστη πολυτελών κατοικιών στην περιοχή Καντίκιοϊ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

#Turkey Large fire sweeps through #Istanbul 42-storey building in the centre of the Turkish city of Istanbul

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τους πρώτους ορόφους και επεκτάθηκε στη συνέχεια προς τα πάνω, από την εξωτερική πλευρά.

Τα νυχτερινά πλάνα από το κτίριο των 24 ορόφων με την πυρκαγιά να καίει σε όλο το ύψος του ουρανοξύστη είναι εντυπωσιακά

A 24-storey skyscraper has caught fire in Istanbul's Kadıköy district with flames being seen along the full height of the building.



Vision of the incident also shows swarms of emergency response vehicles surrounding the burning tower.