Στην Αρμενία η Νάνσι Πελόζι - Δάκρυσε μπροστά στο μνημείο της Γενοκτονίας (βίντεο)

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, πραγματοποιεί μία συμβολική τριήμερη επίσκεψη στην Αρμενία, λίγες μέρες μετά τις αιματηρές μάχες στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζαν.

Η Πελόζι - ο πιο υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανεξαρτησία της το 1991 - καταδίκασε έντονα τις «παράνομες» και «φονικές» όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας από τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψήης, η Πελόζι επισκέφθηκε το μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στο Γερεβάν και κατά την εναπόθεση λουλουδιώνδεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και άρχισε να κλαίει.

Pelosi cries as she visits Armenian Genocide monument and then condemns Azerbaijan’s recent attacks to Armenia as “illegal” pic.twitter.com/8j3qOtKeBJ