Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Aποκλεισμένοι εκατοντάδες επιβάτες για 5 ώρες λόγω βλάβης σε τρένο - Δείτε βίντεο

Αντιμέτωποι με μια μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν επιβάτες τρένου το οποίο διέσχιζε τη σήραγγα της Μάγχης.

Το τρένο όπως έγινε γνωστό χθες το απόγευμα παρουσίασε βλάβη κι ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Γαλλία.

Έτσι, οι επιβάτες όπως αναφέρεται έμειναν εγκλωβισμένοι για περίπου 5 ώρες στη σήραγγα κι αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέχρι να φτάσουν σε ένα άλλο τρένο για να τους μεταφέρει, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo