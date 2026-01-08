Στις 6 Ιανουαρίου, ένας 38χρονος Ρώσος δημοσιογράφος που είχε αναζητήσει καταφύγιο στη Γαλλία, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον 7ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Μεντόν, κοινότητα στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού, είχε αναζητήσει καταφύγιο

Σύμφωνα με την Le Figaro, η αστυνομία βρήκε μια καρέκλα τοποθετημένη δίπλα στο παράθυρο καθώς και φάρμακα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Ένας γείτονας του εκλιπόντος βρέθηκε στο διαμέρισμα του θύματος όταν έφτασε η αστυνομία. Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση σοκ και μιλούσε μόνο ρώσικα, οπότε παραμένει ασαφές αν ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Ο γείτονας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική συνοδεία.

Le Figaro: Russian Journalist Found Dead in France



According to the newspaper, on January 6 a man fell from the window of his apartment in the French commune of Meudon. Police found a chair placed by the window inside the apartment, as well as medications in a trash bin. The… pic.twitter.com/4oCDtEtWvj — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

Επισήμως, δεν έχουν αποκαλυφθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τον θάνατο του Ρώσου δημοσιογράφου.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Ντένις Μπαλασόφ (Denis Balashov) αποκάλυψε ότι το θύμα ήταν ο Γεβγκένι Σαφρόνοφ (Yevgeny Safronov), ο οποίος μετακόμισε στο Παρίσι πριν από έξι μήνες και υπέφερε από κατάθλιψη.

Σύμφωνα με τον Μπαλασόφ, μια εβδομάδα πριν τον θάνατο του Σαφρόνοφ, οι λογαριασμοί του στα κοινωνικά δίκτυα και στο ρωσικό portal Gosuslugi παραβιάστηκαν.

Η Le Figaro σημειώνει επίσης ότι ο δημοσιογράφος δεχόταν απειλές από τη Ρωσία.

Για το περιστατικό έχει ανοίξει έρευνα και - ως πιθανή αιτία θανάτου - εξετάζεται η αυτοκτονία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.