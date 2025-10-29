Οι ρωσικές αρχές καταδίκασαν σήμερα τη νεαρή μουσικό Νταϊάνα Λογκίνοβα, η οποία είχε συλληφθεί στα μέσα Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη, σε 13 ημέρες φυλάκισης, επειδή ερμήνευσε αντιπολεμικά τραγούδια εν μέσω μια συνεχούς καταστολής της κριτικής που ασκείται για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Νταϊάνα Λογκίνοβα, 18 ετών, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα "Ναόκο", συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου μαζί με δύο μέλη του συγκροτήματός της, StopTime, επειδή τραγούδησαν σε δημόσιο χώρο τραγούδια Ρώσων μουσικών που αντιτίθενται στις πολιτικές του Κρεμλίνου.

In St. Petersburg, police detained street singer Diana “Naoko” Loginova for performing songs by “foreign agents” Noize MC and Monetochka.



Her latest performance of “Cooperative Swan Lake” a song mocking propaganda and longing for normal life went viral.(I’m not sharing it, don’t… pic.twitter.com/ZT33gyqeMB — Natasha from Russia 🇷🇺 (@natashasrussia) October 15, 2025

Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε 13 ημέρες φυλάκισης για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και στη συνέχεια, χθες Τρίτη, της επιβλήθηκε πρόστιμο για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού.

Ενώ θεωρητικά επρόκειτο να αποφυλακιστεί, συνελήφθη ξανά και το δικαστήριο την καταδίκασε σήμερα σε επιπλέον 13 ημέρες φυλάκισης, δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Μαρία Ζυριάνοβα.

Σύμφωνα με τη Ζυριάνοβα, η τραγουδίστρια κρίθηκε ένοχη για «διατάραξη κοινής ειρήνης» κατά τη διάρκεια μιας από τις συναυλίες της στο δρόμο και για χρήση χυδαίας γλώσσας σε ένα από τα τραγούδια της.

Ο Αλεξάντερ Ορλόφ, ο κιθαρίστας της μπάντας της, καταδικάστηκε επίσης σήμερα σε επιπλέον 13 ημέρες φυλάκισης.

Λίγο πριν από αυτή την τελευταία καταδίκη, η Νταϊάνα Λογκίνοβα δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram από το δικαστήριο ευχαριστώντας τους υποστηρικτές της και ανακοινώνοντας, μαζί με τον κιθαρίστα της, ότι παντρεύονται.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Boumaga, ο Αλεξάντερ Ορλόφ της έκανε πρόταση γάμου στις 17 Οκτωβρίου σε ένα βαν μεταφοράς κρατουμένων στη φυλακή, καθώς επρόκειτο να ξεκινήσουν να εκτίουν την πρώτη τους ποινή.

Η Νταϊάνα Λογκίνοβα ερμήνευσε αξιοσημείωτα τραγούδια Ρώσων μουσικών που είχαν εγκαταλείψει τη Ρωσία για να διαμαρτυρηθούν για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022. Τα ρωσικά δικαστήρια συχνά καταδικάζουν πολιτικούς αντιπάλους επιβάλλοντας αρκετές σύντομής διάρκειας ποινές φυλάκισης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή η πρακτική, με το παρατσούκλι «το καρουσέλ», στοχεύει στον «εκφοβισμό» των κρατουμένων και «στο να τους αναγκάσουν να σταματήσουν τις δημόσιες δραστηριότητές τους», δήλωσε στο AFP ο Ντμίτρι Ανισίμοφ, εκπρόσωπος της ΜΚΟ για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων OVD-Info.

Συμβαίνει επίσης το ρωσικό δικαστικό σύστημα τελικά να κινεί πιο σοβαρές ποινικές διαδικασίες εναντίον ατόμων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και να τα καταδικάζει σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

Από την έναρξη της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, οι ρωσικές αρχές έχουν υιοθετήσει ένα νομοθετικό οπλοστάσιο για να φιμώσουν τις φωνές που επικρίνουν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων απλών δηλώσεων που έγιναν κατ' ιδίαν ή μηνυμάτων στο Διαδίκτυο.

