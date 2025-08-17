Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones στην περιφέρεια Βαρόνεζ

Ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος τραυματίστηκε εξαιτίας ουκρανικής επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, όπου αναφέρθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Γκούσεφ.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας τεχνικός συντήρησης των σιδηροδρομικών γραμμών τραυματίστηκε» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε ο περιφερειάρχης Γκούσεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ενημέρωσε επίσης πως από την πτώση συντριμμιών εχθρικών drones προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, λόγω της οποίας υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε εμπορικά καταστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

