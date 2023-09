Προς λήξη η απεργία στο Χόλιγουντ - Προσωρινή συμφωνία μεταξύ σεναριογράφων και των στούντιο παραγωγής Κόσμος 09:37, 25.09.2023 linkedin

Το συνδικάτο των σεναριογράφων, Writers Guild of America (WGA) χαρακτήρισαν την συμφωνία «εξαιρετική - με σημαντικά κέρδη και μέτρα προστασίας για τους συγγραφείς» Τα μέλη της WGA έχουν ακόμη τον τελευταίο λόγο