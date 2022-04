Αρμένιους διαδηλωτές βρήκε στο δρόμο του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την επίσκεψή του στην Ουρουγουάη.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αντέδρασε με πολύ προκλητικό τρόπο, κάνοντας μέσα από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε τον χαιρετισμό της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι».

Μάλιστα, φαίνεται και να γελάει ειρωνικά ενώ κάποιοι που βρίσκονταν κοντά στο αυτοκίνητό του τον χειροκρότησαν με υπερηφάνεια για την αντίδρασή του αυτή.

Turkish FM Mevlüt Çavuşoğlu made the gesture of the racist “Gray Wolves” organization to demonstrators from the Armenian community in Uruguay who were marching the day before the 107th anniversary of the Armenian Genocide. pic.twitter.com/ZB5iNEcblc