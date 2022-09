Προ των πυλών ο τυφώνας Ίαν στη Φλόριντα - Ενισχύθηκε σε κατηγορία 4

Οχυρώνονται οι κάτοικοι της Φλόριντα καθώς ο τυφώνας Ίαν ενισχυμένος σε κατηγορίας 4 πλησιάζει στην πολιτεία αφού άφησε την Κούβα χωρίς ρεύμα καθώς ολόκληρο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατέρρευσε.

Πολλές επιχειρήσεις στη Φλόριντα έχουν κλείσει και οι αξιωματούχοι διέταξαν 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι ο πυρήνας του τυφώνα θα κινηθεί πάνω από την κεντρική Φλόριντα μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

FLORIDA MAN seen wakeboarding behind truck driving on flooded streets as Hurricane Ian approaches. #FloridaMan #Ian #HurricaneIan pic.twitter.com/xG4WOH9lqO