Φρίκη στην Πολωνία: Συνταξιούχος ζούσε με τη νεκρή και μουμιοποιημένη μητέρα του για 13 χρόνια 

Μια απίστευτη ιστορία συνέβη σε μια μικρή, επαρχιακή πόλη της Πολωνίας, όπου ένας απόμακρος και μοναχικός άνδρας αποδείχθηκε ότι είχε ξεθάψει τη νεκρή μητέρα του πριν 13 χρόνια, τη μουμιοποίησε και ζούσε με το πτώμα της από το 2010.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Radlin, στη νοτιοδυτική Πολωνία και ο 76χρονος σήμερα συνταξιούχος, Marian L., ζούσε με την μουμιοποιημένη σορό της μητέρας του την οποία είχε τοποθετήσει στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση, της έκανε παρέα και την φρόντιζε σα να ήταν ζωντανή.

Μάλιστα, ο άντρας αυτός ήταν τόσο μοναχικός που οι γείτονες δήλωσαν ότι τον φώναζαν «βαμπίρ» καθώς πολλοί δεν γνώριζαν το όνομά του.

Man who kept his dead mother mummified 'in perfect condition' on his sofa for 13 years was known locally as 'Vampire' and 'would talk to her as they sat watching TV'https://t.co/CKnTojmgEj