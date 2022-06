Πέθανε ο ηθοποιός Φίλιπ Μπέικερ Χολ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ο ηθοποιός Φίλιπ Μπέικερ Χολ, ένας από τους πλέον αναγνωρίσημους καρατερίστες του Χόλιγουντ.

«Ο γείτονας, φίλος και ένας από τους πιο πολύπειρους, ταλαντούχους και καλούς ανθρώπους που συνάντησα ποτέ, ο Φίλιπ Μπέικερ Χολ, πέθανε ήρεμα χθες το βράδυ. Είχε γύρω του τους αγαπημένους του. Ο κόσμος έχει μια άδεια θέση», έγραψε ο αθλητικογράφος Σαμ Φάρμερ, που ήταν γείτονας και φίλος του ηθοποιού.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT