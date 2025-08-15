Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος

Σε ηλικία 78 ετών «έφυγε από τη ζωή» η Τζάκλιν Μπέζος, μητέρα του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Η Τζάκλιν έδωσε από πολυετή «μάχη» με την άνοια τύπου.

Είχε διαγνωστεί με τη νόσο, το 2020.

Η είδηση ανακοινώθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bezos Family Foundation, που είχε δημιουργήσει η ίδια σε συνεργασία με τον γιο της.

Ο Τζεφ Μπέζος, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, την αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά της.

Πηγή: skai.gr

