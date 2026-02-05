Το Κρεμλίνο «δεν θέλει να ξοδέψει χρόνο» για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με «αναπόδεικτους» ισχυρισμούς από δυτικά μέσα ενημέρωσης και από τον πρωθυπουργό της Πολωνίας ότι ο Τζέφρι Επστάιν πιθανόν να ήταν μοχλός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, ο Τζέφρι Έπστάιν θεωρήθηκε κυρίως σεξουαλικός εγκληματίας που είχε δημιουργήσει ένα συστηματικό δίκτυο εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών. Ομως στον δυτικό Τύπο πληθύνονται τα δημοσιεύματα με πληροφορίες για τις εδώ και δεκαετίες σκοτεινές σχέσεις που είχε αναπτύξει με τα υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας και της οικονομικής ελίτ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Βαρσοβία θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον Τζέφρι Επστάιν και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και για τις συνέπειες που τυχόν είχαν για την Πολωνία.

Ο πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι οι αρχές θα ορίσουν ομάδα που θα ερευνήσει τυχόν συνέπειες που είχαν για την Πολωνία τα εγκλήματα του Επστιν και κυρίως η ενδεχόμενη εμπλοκή του με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Ολο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο, όλα οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η αυξανόμενη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση. Το μόνο που αυτό μπορεί να σημαίνει είναι ότι έχουν επίσης στην κατοχή τους ενοχοποιητικό υλικό κατά πολλών ακόμη εν ενεργεία σήμερα ηγετών».

Χάσιμο χρόνου

«Θα ήθελα να αστειευτώ για τέτοιους ισχυρισμούς, αλλά ας μην χάνουμε τον χρόνο μας», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όταν ερωτήθηκε από το Reuters σχετικά με τις δηλώσεις του Τουσκ.

Ρώσοι αξιωματούχοι προβάλλουν την άποψη ότι οι ισχυρισμοί για δεσμούς ανάμεσα στο Τζέφρι Επστάιν και τις σοβιετικές και στην συνέχεια ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πέφτουν στην δημόσια σφαίρα «για να αποσπάσουν την προσοχή» από το σκάνδαλο για το οποίο επιχαίρουν ότι ξεσκέπασε την υποκρισία ισχυρών προσώπων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στους φακέλους που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ρωσία αναφέρεται χιλιάδες φορές.

Μέσα ενημέρωσης και bloggers διακινούν επίσης φήμες ότι ο Επστάιν λειτουργούσε ως πράκτορας της Mossad ή της CIA.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιευθεί οριστικά αποδεικτικά στοιχεία από μεγάλα διεθνή μέσα για τις σχέσεις του με τις ρωσικές, τις ισραηλινές ή τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

