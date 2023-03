Βάναυση τιμωρία πατέρα στον 11χρονο γιο του: Επαιζε βιντεοπαιχνίδια για 17 ώρες συνεχόμενα

Έναν μάλλον μαρτυρικό τρόπο σκέφτηκε ένας Κινέζος πατέρας, προκειμένου να τιμωρήσει τον 11χρονο γιο του γιατί το αγόρι έπαιζε βιντεοπαιχνίδι στη μία τη νύχτα αντί να κοιμάται.

Ο κύριος Huang, έπιασε το αγόρι ξύπνιο στο κρεβάτι του να παίζει παιχνίδι στο κινητό του. Αντί να του πάρει το κινητό και να το βάλει για ύπνο, ο πατέρας τράβηξε το αγόρι έξω από το κρεβάτι του, το έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα και του επέβαλλε να συνεχίζει να παίζει για τις επόμενες 17 ώρες σερί, με το μικρό αγόρι να μένει άυπνο και εξουθενωμένο.

