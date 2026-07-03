Πακιστάν: 40 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε βαθιά χαράδρα στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με υπηρεσία διάσωσης και κυβερνητικό αξιωματούχο.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα της επαρχίας, Κουέτα, προς την πρωτεύουσα της χώρας, το Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, στο όχημα επέβαιναν συνολικά 48 επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

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