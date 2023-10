Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά από ρωσικό βομβαρδισμό Κόσμος 09:02, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O τοπικός περιφερειάρχης της Χερσώνας ανέφερε στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 71 επιθέσεις «εναντίον κατοικημένων περιοχών»