Λίγο μετά την εντυπωσιακή νίκη τους στο Τορίνο της Ιταλίας, οι μουσικοί από την Ουκρανία, δημοσίευσαν και το official video clip του τραγουδιού τους Stefania. Η μπάντα που συνδύασε την ραπ μουσική με την παραδοσιακή στη φετινή Eurovision, χρειάστηκε ειδική άδεια για να φύγει από την χώρα. Και αυτό, διότι κανένας άντρας ηλικίας 18-60 ετών δεν μπορεί να φύγει από την Ουκρανία λόγω της επιστράτευσης.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την επόμενη ημέρα, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες, με την επιστροφή του στην Ουκρανία μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσει.

«Είναι δύσκολο να πω τι ακριβώς θα κάνω, γιατί είναι η πρώτη φορά που κερδίζω στην Eurovision, αλλά όπως κάθε Ουκρανός είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρι τέλους», δήλωσε ο νεαρός τραγουδιστής με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας να συμφωνούν.

Εκμυστηρεύτηκε, επίσης, ότι λόγω του πολέμου οι πρόβες έγιναν… διαδικτυακά. Για πρώτη φορά, βρέθηκαν όλοι μαζί στη σκηνή στην πρόβα της Eurovision. Παραδέχθηκε ότι δούλεψαν σκληρά για το αποτέλεσμα όσο ήταν στο Τορίνο για να καταφέρουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ευχαρίστησε όλους όσους τους ψήφισαν φέρνοντας την νίκη στην πατρίδα του. «Είναι σημαντική αυτή η νίκη για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε», τόνισε.

Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, δεν «τιμώρησε» τους συμμετέχοντες παρότι αμέσως μετά την παρουσία τους στη σκηνή ζήτησαν βοήθεια για τους πολίτες στη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ. Όπως είπαν πηγές της ΕΡΕ, δεν θα υπάρξει κάποια ποινή διότι δεν ήταν πολιτική τοποθέτηση, αλλά περισσότερο ανθρωπιστική.

Το βίντεο κλιπ τους προκαλεί ανατριχίλα, καθώς έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στα συντρίμμια από τον πόλεμο, ενώ έχει εικόνες από στρατιώτες και αμάχους που προσπαθούν να σωθούν.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, οι Ρώσοι πρόκειται να απαντήσουν με «αντίποινα» για την έκκληση των Ουκρανών για βοήθεια στη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ. Λέγεται πως απειλούν την Ουκρανία με νέους βομβαρδισμούς.

