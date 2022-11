Κραυγή αγωνίας στην Ουκρανία: Τα πρώτα χιόνια έπεσαν - Χωρίς ρεύμα το Κίεβο και 17 επαρχίες

Η Ουκρανία ζήτησε χθες, Παρασκευή, «επιπλέον στήριξη» από την ΕΕ για να περάσει τον χειμώνα, αφού σχεδόν οι μισές ενεργειακές της υποδομές έχουν «τεθεί εκτός λειτουργίας» λόγω των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών, με τις αρχές του Κιέβου να προειδοποιούν για ενδεχόμενη «πλήρη διακοπή» της ηλεκτροδότησης.

Με τη θερμοκρασία στην Ουκρανία να πέφτει και το Κίεβο να βλέπει το πρώτο χιόνι για φέτος, αξιωματούχοι εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα έπειτα από τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

The first heavy snow in Kiev should be ordinary thing,but now they have humanitarian crisis,at least 10 million people in Ukraine.They have to face problems such as lack of water,electricity,food shortage,Now what they need most is humanitarian assistance,but not a cold weapon! pic.twitter.com/2OiiepwiaH