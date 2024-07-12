Η Επιτροπή επενδύει 126,9 εκατ. ευρώ σε 26 νέα έργα

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 126,9 εκατ. ευρώ σε 26 νέα έργα που θα συμβάλουν στην αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας». Στα έργα θα συμμετάσχουν 346 δικαιούχοι από 35 χώρες (26 κράτη μέλη και 9 συνδεδεμένες χώρες), συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα ως τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, αλλά και στον Δούναβη και τον Εύξεινο Πόντο.

Μέσω προκηρύξεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η αποστολή για τους ωκεανούς στηρίζει τις ευρωπαϊκές κοινότητες των οποίων η ευημερία εξαρτάται από την υγεία των ωκεανών και των υδάτων, βοηθώντας τις να καταστούν ανθεκτικές, κλιματικά ουδέτερες και να προσαρμοστούν στις μελλοντικές εξελίξεις. Τα έργα θα αποφέρουν πολλά και διάφορα οφέλη στις τοπικές κοινότητες. π.χ. καλύτερη διαχείριση των ιζημάτων του Δούναβη, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών λιμναίων οικοσυστημάτων, καθώς και της βιοποικιλότητας του Ατλαντικού και των θαλάσσιων λεκανών της Αρκτικής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας.

Τα έργα επελέγησαν κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύτηκαν το 2023 και αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τα έργα θα τελούν υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA).

Λένα Φλυτζάνη

