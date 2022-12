Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στην κατεχόμενη από τους Ρώσους βάση του Μπερντιάνσκ στη Ζαπορίζια

Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε την Πέμπτη στην κατεχόμενη από τους Ρώσους αεροπορική βάση στο Μπερντιάνσκ της περιφέρειας Ζαπορίζια.



Όπως ανέφερε η επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Μπερντιάνσκ, Βικτόρια Γκαλίτσινα, σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις, ακολουθούμενες από άλλες 15 μικρότερες.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες προκλήθηκε πυρκαγιά μεγάλης κλίμακας. Στο σημείο έσπευσαν σχεδόν όλα τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται στην πόλη.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για τραυματίες ή θύματα.

❗️Three powerful explosions occurred at the air base in occupied Berdyansk, followed by 15 more smaller explosions, - Chairman of the City Military Administration of #Berdyansk Victoria Galitsina.