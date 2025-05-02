Τρία παιδάκια στην Ισπανία, δύο δίδυμα 8 ετών και ένα αγοράκι 10 ετών, δεν είχαν βγει ούτε στον κήπο του σπιτιού τους τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα μέσα στο σπίτι από την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, το 2021.

Η τουλάχιστον θλιβερή αυτή ιστορία στο Οβιέδο αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γείτονα της οικογένειας - η οποία μετακόμισε εκεί το 2021 εξαιτίας του Covid - ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο και ότι κάτι δεν πάει καλά.

First pic of ‘House of Horrors’ dad who kept his three kids including twins prisoner since Covid lockdownhttps://t.co/Mqs41zzwNk pic.twitter.com/V6B2J2ePT5 — The Sun (@TheSun) May 2, 2025

«Η οικογένεια δεν είχε βγει ούτε στον κήπο από τον Δεκέμβριο του 2021, εκτός από τον πατέρα (έναν 53χρονο Γερμανό) που έφερνε προμήθειες» σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων.

Se trata de la pareja Alemána de 53 y 48 años mantenía a 3 niños en pésimas condiciones de salubridad en OVIEDO.

Por miedo al COVID emigraron a OVIEDO y han mantenido a sus hijos 4 años encerados por seguridad del COVID, pero perdieron la cabeza y pensaban que aun existía COVID💉 pic.twitter.com/LkdBEhA6bH — Roby (@2022Roby) May 1, 2025

Η αστυνομία πήγε για έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας - το οποίο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν «το σπίτι του τρόμου» - και ανακάλυψε τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι γονείς και τα τρία παιδιά τους.

Spanish police on Wednesday said they had arrested a German couple who are suspected of confining their young children for more than three years in a squalid home that local media dubbed "the house of horrors"https://t.co/tc0XB6DJc7 pic.twitter.com/rfL1T7dl5t — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2025

Σκουπίδια, φάρμακα, μάσκες μέχρι και περιττώματα και τα παιδιά «όχι υποσιτισμένα, αλλά εμφανώς παραμελημένα και βρώμικα», είναι η περιγραφή που έκανε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μάλιστα, στη θέα των αστυνομικών, η μητέρα (μία 48χρονη Αμερικανίδα) φόρεσε αμέσως μάσκα στα παιδιά λέγοντας ότι ήταν «πολύ άρρωστα».

"EFECTO DEL BULO COVID"

El juez decreta prisión para los padres de los niños de la ‘casa de los horrores’ de Oviedo

Los tres menores, de ocho y diez años, encerrados desde el inicio de la pandemia, estaban sin escolarizar, rodeados de basura y una gran cantidad de medicamentos pic.twitter.com/z4Km9r3obk — Roby (@2022Roby) May 1, 2025

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση», δήλωσε αστυνομικός στην El Mundo. «Εντελώς αποκομμένα από τον κόσμο, όταν τα βγάλαμε στον κήπο, είδαν ένα σαλιγκάρι και πανικοβλήθηκαν», περιέγραψε.

Επίσης, η αστυνομία αποκάλυψε ότι τα παιδιά κοιμόνταν σε βρεφικές κούνιες και στα δωμάτιά τους βρέθηκαν ζωγραφισμένα παραμορφωμένα τέρατα και χαλασμένες κούκλες.

Así vivían los tres menores encerrados desde 2021 en casa en condiciones de salubridad ínfimashttps://t.co/6QK1oYu9f6 — Cadena SER (@La_SER) April 30, 2025

Η ιστορία έχει προκαλέσει αποτροπιασμό αλλά και προβληματισμό στην ισπανική κοινή γνώμη.

Τέσσερα χρόνια κλειδωμένα από τους γονείς τους, τα παιδιά στο «σπίτι του τρόμου» του Οβιέδο δεν πήγαιναν στο σχολείο ούτε λάμβαναν ιατρική περίθαλψη.

«Όλοι έχουμε επηρεαστεί από το σύνδρομο Covid και από ό,τι έχει φέρει η πανδημία, και μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το τι οδήγησε μια οικογένεια να ζει κλειδωμένη για τόσο καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

🚨 Detenido en Oviedo un matrimonio por tener a sus tres hijos encerrados durante 4 años en un chalet, sin escolarizar y en condiciones insalubres. Los menores ya están bajo tutela del Principado. #Oviedo #Infancia #ProtecciónMenor #PolicíaLocal 👮‍♂️🏡🛑 pic.twitter.com/VV0CPZpq7R — TPA Noticias (@TPAnoticias) April 30, 2025

Τα τρία παιδάκια τέθηκαν υπό την επιμέλεια του Υπουργείου Πρόνοιας και φιλοξενούνται σε κέντρο ανηλίκων ενώ οι γονείς τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.