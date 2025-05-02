Λογαριασμός
Σοκ στην Ισπανία: Γονείς κρατούσαν φυλακισμένα τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι από την εποχή του κορωνοϊού

Μία τουλάχιστον θλιβερή ιστορία αποκαλύπτουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης 

ispania astynomia

Τρία παιδάκια στην Ισπανία, δύο δίδυμα 8 ετών και ένα αγοράκι 10 ετών, δεν είχαν βγει ούτε στον κήπο του σπιτιού τους τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα μέσα στο σπίτι από την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, το 2021. 

Η τουλάχιστον θλιβερή αυτή ιστορία στο Οβιέδο αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γείτονα της οικογένειας - η οποία μετακόμισε εκεί το 2021 εξαιτίας του Covid -  ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο και ότι κάτι δεν πάει καλά. 

«Η οικογένεια δεν είχε βγει ούτε στον κήπο από τον Δεκέμβριο του 2021, εκτός από τον πατέρα (έναν 53χρονο Γερμανό) που έφερνε προμήθειες» σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων.

Η αστυνομία πήγε για έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας - το οποίο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν «το σπίτι του τρόμου» -  και ανακάλυψε τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι γονείς και τα τρία παιδιά τους. 

Σκουπίδια, φάρμακα, μάσκες μέχρι και περιττώματα και τα παιδιά «όχι υποσιτισμένα, αλλά εμφανώς παραμελημένα και βρώμικα», είναι η περιγραφή που έκανε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μάλιστα, στη θέα των αστυνομικών, η μητέρα (μία 48χρονη Αμερικανίδα) φόρεσε αμέσως μάσκα στα παιδιά λέγοντας ότι ήταν «πολύ άρρωστα».

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση», δήλωσε αστυνομικός στην El Mundo. «Εντελώς αποκομμένα από τον κόσμο, όταν τα βγάλαμε στον κήπο, είδαν ένα σαλιγκάρι και πανικοβλήθηκαν», περιέγραψε.

Επίσης, η αστυνομία αποκάλυψε ότι τα παιδιά κοιμόνταν σε βρεφικές κούνιες και στα δωμάτιά τους βρέθηκαν ζωγραφισμένα παραμορφωμένα τέρατα και χαλασμένες κούκλες. 

Η ιστορία έχει προκαλέσει αποτροπιασμό αλλά και προβληματισμό στην ισπανική κοινή γνώμη.

Τέσσερα χρόνια κλειδωμένα από τους γονείς τους, τα παιδιά στο «σπίτι του τρόμου» του Οβιέδο δεν πήγαιναν στο σχολείο ούτε λάμβαναν ιατρική περίθαλψη.

«Όλοι έχουμε επηρεαστεί από το σύνδρομο Covid και από ό,τι έχει φέρει η πανδημία, και μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το τι οδήγησε μια οικογένεια να ζει κλειδωμένη για τόσο καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης. 

Τα τρία παιδάκια τέθηκαν υπό την επιμέλεια του Υπουργείου Πρόνοιας και φιλοξενούνται σε κέντρο ανηλίκων ενώ οι γονείς τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισπανία Covid-19 Κορωνοϊός
