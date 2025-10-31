Με ομόφωνη απόφαση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής σταθεροποίησης της ΕΕ, EUFOR ALTHEA, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για ακόμη ένα έτος.

Το σχέδιο ψηφίσματος, που προετοιμάστηκε από την Ελλάδα και ψηφίστηκε από όλα τα κράτη-μέλη, πρότεινε μια απλή παράταση της εντολής χωρίς νέες προσθήκες, με στόχο να αποφευχθούν πολιτικές εντάσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι τα έγγραφα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (BiH) προετοιμάζονται από την Ομάδα Συντονισμού και Σύνταξης (CDG), η οποία αποτελείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου, τη Δανία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Κάθε μέλος προεδρεύει της ομάδας για έναν μήνα, με τη σειρά να αλλάζει αλφαβητικά. Η Ελλάδα είναι η προεδρεύουσα χώρα της CDG για τον Οκτώβριο.

Οι διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο διεξήχθησαν ομαλά, καθώς τα μέλη επιδίωξαν τη διατήρηση συναίνεσης ενόψει των συνεχιζόμενων διαφωνιών σχετικά με τη νομιμότητα του Ύπατου Εκπροσώπου Κρίστιαν Σμιτ, την οποία αμφισβητούν η Ρωσία, η Κίνα και η Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska-RS).

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Α. Μπαλτά στην τοποθέτηση της είπε ότι "από την ίδρυσή της το 2004, η επιχείρηση EUFOR Althea διαδραματίζει έναν αναντικατάστατο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Συμβουλίου για τη στήριξή τους καθ' όλη τη διαδικασία".

"Το μέλλον της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003 εξέφρασε μια ισχυρή δέσμευση υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία παραμένει απολύτως επίκαιρη", σημείωσε.

Η κ. Μπαλτά προσέθεσε ότι "η EUFOR Althea συμβάλλει σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τους πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, παρέχοντας διαβεβαίωση και αποτροπή, ενώ βοηθά στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ενότητας, παρά τις προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι σταθερός συνεισφέρων στην Επιχείρηση από την έναρξή της».

"Θα παραμείνουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας", τόνισε.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας τόνισε επίσης ότι "η Ελλάδα είναι πεπεισμένη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και ευημερία όλων των πολιτών της", συμπληρώνοντας ότι "η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2024 να ανοίξει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε αυτή την πορεία".

Η συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πολιτικής αστάθειας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με συνεχιζόμενη παρεμπόδιση των κρατικών θεσμών και αυξανόμενες εθνοτικές εντάσεις. Ο πρώην πρόεδρος της RS, Μίλοραντ Ντόντικ, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη συνταγματική τάξη της χώρας και την εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου.

Παρότι καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος, ο Μ. Ντόντικ αρχικά αρνήθηκε να συμμορφωθεί, προκηρύσσοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των κρατικών θεσμών. Υπό αυξανόμενη εγχώρια και διεθνή πίεση, παραιτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και η Άνα Τρσίτς-Μπάμπιτς διορίστηκε προσωρινή πρόεδρος έως τις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου.

