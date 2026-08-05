Μπραντ Πιτ κατά Αντζελίνα Τζολί: «Δείξε μου πόσα έβγαλες από τις ταινίες σου»

Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού.

Ο Μπραντ Πιτ υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα σχετικά με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-2021. Η Αντζελίνα Τζολί, από την πλευρά της, αρνείται ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που ζητά. Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός κατέθεσε νέα δικαστικά έγγραφα, ζητώντας από τον αρμόδιο δικαστή να παρέμβει στην πολύχρονη νομική τους σύγκρουση γύρω από το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η ηθοποιός συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Maleficent: Mistress of Evil», «Eternals» της Marvel και «Those Who Wish Me Dead».

Οι δικηγόροι του Πιτ ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις προκαταβολές που έλαβε η Τζολί για τους ρόλους της, τα έσοδά της από διαφημιστικές συνεργασίες, καθώς και τα χρήματα από τα ποσοστά επί των κερδών των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε. Όπως υποστηρίζουν, τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν την περίοδο πριν από την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία Nouvel, μέσω της οποίας το πρώην ζευγάρι κατείχε μέρος του Château Miraval.

😬 Exclusive: Brad Pitt claims Angelina won't turn over movie contracts, wants to see finances. https://t.co/FWyCuyEaFZ pic.twitter.com/RjuV5pEsQH — TMZ (@TMZ) August 4, 2026

Ο ισχυρισμός του Πιτ για τη «χρηματοοικονομική ανεξαρτησία»

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι η Αντζελίνα Τζολί περιόρισε την καριέρα της μετά τον χωρισμό τους το 2016 και ότι χρειάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στο οινοποιείο για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι η ηθοποιός αρχικά συμφώνησε να παραδώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση και αρνήθηκε να προσκομίσει το σύνολο των εγγράφων. Η πλευρά του Πιτ ζητά τώρα από τον δικαστή να την υποχρεώσει να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τις επαγγελματικές απολαβές της.

Η απάντηση της Αντζελίνα Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί απαντά ότι ο πρώην σύζυγός της έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο όγκο οικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ολοκληρώθηκε το 2024.

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι δεν ισχυρίστηκε ποτέ πως αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες όταν αποφάσισε να πουλήσει το μερίδιό της στη Nouvel. Όπως αναφέρει, ο στόχος της ήταν να αποκτήσει ανεξαρτησία από τον Μπραντ Πιτ και να διαχωρίσει πλήρως τη ζωή και τα οικονομικά της από εκείνον. «Το ζήτημα δεν είναι εάν η Τζολί χρειαζόταν τα χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούσε να φύγει από τον κακοποιητικό πρώην σύζυγό της», ανέφερε ο δικηγόρος της ηθοποιού.

Η Τζολί χαρακτηρίζει τη βάση του αιτήματος του Πιτ ως μια «επινοημένη θεωρία», την οποία, όπως υποστηρίζει, η ίδια δεν έχει ποτέ επικαλεστεί. Σύμφωνα με την πλευρά της, έχει ήδη συμφωνήσει να παραδώσει ορισμένα οικονομικά αρχεία. Θεωρεί, ωστόσο, ότι ο Μπραντ Πιτ ζητά πολύ περισσότερα έγγραφα από εκείνα που δικαιούται να λάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η διαφωνία για τα οικονομικά της στοιχεία αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην αγωγή που έχει καταθέσει ο ηθοποιός σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία Nouvel. Ο Μπραντ Πιτ είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της Αντζελίνα Τζολί, υποστηρίζοντας ότι εκείνη πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία σε έναν «εχθρικό» τρίτο επενδυτή χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το Château Miraval, το οποίο βρίσκεται στη νότια Γαλλία, αποτέλεσε για χρόνια κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώην ζευγαριού. Μετά τον χωρισμό τους, όμως, εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά σημεία της σκληρής δικαστικής αντιπαράθεσής τους.

Πηγή: skai.gr

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