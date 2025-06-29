Ισραήλ: Διαδήλωση για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα

Χιλιάδες Ισραηλινοί κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να ζητήσουν την απελευθέρωση των τελευταίων 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, στα χέρια της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Αυτή ήταν η πρώτη από τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις των Ισραηλινών αφού το Ισραήλ και το Ιράν κήρυξαν κατάπαυση του πυρός στις 24 Ιουνίου, με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από έναν σύντομο πόλεμο 12 ημερών.

Το πλήθος κατέκλυσε την «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Πολλοί κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες των Ισραηλινών που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την πρωτοφανή, αιματηρή επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Με αφορμή εκείνη την επίθεση, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε μια στρατιωτική επιχείρηση με δεδηλωμένο στόχο να εξοντώσει την οργάνωση και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Έπειτα από 20 μήνες πολέμου, πολλοί από τους 251 ομήρους απελευθερώθηκαν. Απομένουν όμως άλλοι 49, εκ των οποίων οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε με μια συμφωνία. Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τελειώσει με τον ίδιο τρόπο, με μια συμφωνία με την οποία όλος ο κόσμος θα επιστρέψει στο σπίτι», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη οργάνωση των συγγενών των ομήρων.

Ορισμένοι διαδηλωτές απευθύνθηκαν απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον στενό σύμμαχο του Ισραήλ και του Νετανιάχου. «Πρόεδρε Τραμπ, βάλτε τέλος στην κρίση της Γάζας. Το Νόμπελ (Ειρήνης) σας περιμένει» έγραφε ένα πλακάτ, παραπέμποντας στον φιλόδοξο στόχο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο διακηρύσσοντας την πρόθεσή του να τερματίσει τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

«Απευθύνομαι στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον πρόεδρο Τραμπ» είπε η Λίρι Άλμπαγκ, πρώην όμηρος της Χαμάς. «Πήρατε γενναίες αποφάσεις για το Ιράν. Πάρτε και μία εξίσου γενναία για να σταματήσετε τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρετε (τους ομήρους) στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

