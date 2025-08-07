Ισραήλ: Σύγκρουση στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον στρατό λίγες ώρες πριν από την αποφασιστικής σημασίας συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για τον πόλεμο την Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ ενώπιον της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό εκδηλώνεται καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα και ζωνών όπου κρατούνται οι ισραηλινοί όμηροι ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού με τελικό στόχο την καθολική κατάληψη της λωρίδας της Γάζας.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο κάνουν λόγο για αυξημένη ένταση ανάμεσα στο ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και την στρατιωτική ηγεσία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Τρίτη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του μίνι συμβουλίου ασφαλείας την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όσων ισραηλινών ομήρων έχουν απομείνει ζωντανοί στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς και επανέλαβε ότι είναι αντίθετος με την καθολική κατάληψη και κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Μία καθολική κατάληψη της Γάζας θα ήταν «παγίδα», προειδοποίησε ο στρατηγός Ζαμίρ σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan 11.

Χθες, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική ηγεσία έχει το δικαίωμα να «εκφράσει» την άποψή της για την επόμενη φάση του πολέμου, αλλά προειδοποίησε ότι οφείλει «να εκτελεί με αποφασιστικότητα» τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Πολλοί από τους υπουργούς που συμμετείχαν στην συνεδρίαση του μίνι συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός άσκησαν πίεση επί του αρχηγού του επιτελείου. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι ο αρχηγός του επιτελείου δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές, περιλαμβανομένων των διαταγών για «κατάληψη και αποφασιστική δράση». Ακολούθησε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου με την διαβεβαίωση ότι «ο στρατός είναι έτοιμος να εφαρμόσει οποιαδήποτε διαταγή της κυβέρνησης».

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτική και την στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ διανθίστηκε με την ανάρτηση στο Χ του γιου του πρωθυπουργού, του Γιαΐρ Νετανιάχου: «Πρόκειται για στάση και απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος...Και αυτό είναι τελείως εγκληματικό».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε από την πλευρά του ότι «η κατεύθυνση προς την οποία δεσμεύεται η κυβέρνηση θα οδηγήσει στον θάνατο των ομήρων από την πείνα, τα χτυπήματα και τα βασανιστήρια».

«...Θα ελέγχουμε δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, χρηματοδοτώντας το ηλεκτρικό τους ρεύμα και την ύδρευσή τους, κατασκευάζοντάς τους σχολεία και νοσοκομεία με τα χρήματα των φορολογούμενων Ισραηλινών. Οι έφεδροι θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα της στρατιωτικής εισβολής. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το τίμημα της προσάρτησης», έγραψε το Χ.

«Αν η κυβέρνηση αγνοήσει την γνώμη του στρατού, θα κηρύξουμε εθνική απεργία μέχρι την οργάνωση εκλογών», δήλωσε ο Γιαΐρ Γκολάν, στέλεχος της ισραηλινής αντιπολίτευσης.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση σήμερα για να λάβει τελικές αποφάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

