«Yıldırımhan»: Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας παρουσίασε τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) της χώρας, με την ονομασία «Yıldırımhan».

Ο πύραυλος εκτέθηκε την πρώτη ημέρα της διεθνούς έκθεσης αμυντικής, αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας SAHA 2026, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.

Breaking: Turkey has gone the way of the Islamic regime of Iran in an extremely short period. They have just unveiled their first ICBM, Yıldırımhan. Their intercontinental ballistic missile will also be able to carry nuclear warheads and will be capable of targeting the United… pic.twitter.com/nhyV7K6UT7 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 5, 2026

Στη μία πλευρά του φέρει την οθωμανική αυτοκρατορική σφραγίδα του σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄, ενώ στο ρύγχος του αποτυπώνεται η υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο πύραυλος είναι το πρώτο όπλο στο οπλοστάσιο της χώρας με υγρό καύσιμο πυραύλου και δυνατότητα πτήσης σε υπερηχητικές ταχύτητες.

🇹🇷 🚀 Ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli (6000 km!) füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, SAHA Expo 2026'da ilk kez sergilendi. pic.twitter.com/9BCp5rqfbv — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) May 5, 2026

Ο Γκιουλέρ πρόσθεσε ότι ο «Yıldırımhan» είναι ο πύραυλος με το μεγαλύτερο βεληνεκές που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η Τουρκία.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πυραύλου παραμένουν περιορισμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονταν στον πίνακα μπροστά από το εκθεσιακό μοντέλο, ο «Yıldırımhan» έχει βεληνεκές 6.000 χιλιομέτρων.

Ο πύραυλος διαθέτει τέσσερις κινητήρες και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 25 Mach, δηλαδή 25 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Ως καύσιμο αναφέρεται ότι χρησιμοποιεί τετροξείδιο του αζώτου (N₂O₄).

Σημειώνεται ότι ορισμένοι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Ωστόσο, αυτοί οι πύραυλοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με συμβατικά εκρηκτικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.