Γάζα: Τουλάχιστον δύο νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά, εν μέσω της εκεχειρίας

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, και μαχητές της Χαμάς συγκρούστηκαν με ενόπλους από υποστηριζόμενες από το Ισραήλ παραστρατιωτικές ομάδες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον καταυλισμό Μπουρέιτζ σε κεντρική περιοχή του θύλακα, ενώ άλλο πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων στην Πόλη της Γάζας.

Οι δύο θάνατοι είναι οι τελευταίες βιαιότητες που επισκιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο ύστερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις στρατιώτες του. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Συγκρούσεις Χαμάς με παραστρατιωτικές ομάδες υποστηριζόμενες από το Ισραήλ

Επίσης σήμερα, κάτοικοι και πηγές προσκείμενες στη Χαμάς δήλωσαν ότι μέλη παραστρατιωτικών ομάδων, υποστηριζόμενων από το Ισραήλ, που επιχειρούσαν σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο συγκρούστηκαν με Παλαιστίνιους μαχητές ενώ περνούσαν σε περιοχή υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

كمين للمقاومة يستهدف ميليشيا متعاونة في خان يونس



تقدمت مجموعة من ميليشيات متعاونة مع الاحتلال صباح اليوم نحو منطقة قريبة من "الخط الأصفر" في خان يونس، حيث تجمع عدد من الأهالي ووقعت مناوشات محدودة.

وخلال انسحابها باتجاه "المنطقة الصفراء"، نفذت المقاومة كميناً محكماً استهدفها، ما… pic.twitter.com/mAT3Hh49PP — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) April 20, 2026

Καθώς οι παραστρατιωτικοί προσπάθησαν να υποχωρήσουν, μαχητής της Χαμάς εκτόξευσε χειροβομβίδα προς το όχημά τους, όπως δήλωσαν κάτοικοι και μία πηγή της Χαμάς. Ακούστηκε έκρηξη, αλλά δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για θύματα.

Δεν υπήρξε σχόλιο για το περιστατικό από τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τις ομάδες αυτές «συνεργάτες του Ισραήλ», ούτε από τις ίδιες τις παραστρατιωτικές ομάδες.

Πηγή: skai.gr

