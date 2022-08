Ο ισραηλινός στρατός έκλεισε τα γραφεία 7 παλαιστινιακών ΜΚΟ - Κατηγορούνται για τρομοκρατία

Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επέκρινε τις ενέργειες του Ισραήλ ως «μια απόπειρα να πάψει να ακούγεται η φωνή της αλήθειας και της δικαιοσύνης»

Ο ισραηλινός στρατός έκλεισε σήμερα νωρίς το πρωί τα γραφεία επτά παλαιστινιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τις οποίες το Ισραήλ κατηγορεί για «τρομοκρατία», ανακοίνωσαν οι οργανώσεις και αξιωματούχοι.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2021 ότι περιέλαβε στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» έξι παλαιστινιακές ΜΚΟ που, σύμφωνα με την ίδια, συνδέονται με το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), μια απόφαση την οποία επέκριναν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Μπένι Γκαντς, επικύρωσε την απόφαση που αφορούσε τρεις από τις οργανώσεις. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε έρευνα και έκλεισε τα γραφεία επτά ΜΚΟ στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Πρόκειται για έξι ΜΚΟ που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατικές» τον Οκτώβριο του 2021 και για την οργάνωση Health Work Committees, η οποία σύμφωνα με το Ισραήλ συνδέεται με το PFLP.

BREAKING 🚨 The Israeli occupation forces raided UAWC’s office early this morning 18th of August, as well as the offices of the other #6organizations. They destroyed office equipment, confiscated materials and left a closing order behind. pic.twitter.com/hVaHrRIaKS — Union of Agricultural Work Committees (@UAWC1986) August 18, 2022

Το PFLP είναι ένα παλαιστινιακό κίνημα, το οποίο διαθέτει ένοπλο βραχίονα, ο οποίος όμως είναι λιγότερο ισχυρός από τη Χαμάς ή τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Οι οργανώσεις αρνήθηκαν ότι συνδέονται με το PFLP. Τον προηγούμενο μήνα εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία και η Γαλλία, είχαν ανακοινώσει ότι προτίθενται να εξακολουθήσουν να «συνεργάζονται» με τις έξι οργανώσεις που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατικές» από το Ισραήλ καθώς δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για αυτό.

🚨🚨Breaking: This morning, Israeli Occupation Forces (IOF) raided Al-Haq’s office in Ramallah, confiscated items and shut down the main entrance with an iron plate leaving behind a military order declaring the organization unlawful 1/2 pic.twitter.com/Y8yqRdU4Db — Al-Haq الحق (@alhaq_org) August 18, 2022

«Σήμερα το πρωί οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της αλ Χακ στη Ραμάλα, κατέσχεσαν αντικείμενα και έκλεισαν την κεντρική είσοδο καλύπτοντάς τη με ένα σιδερένιο φύλλο, ενώ κόλλησαν μια εντολή του στρατού η οποία κηρύσσει την οργάνωση παράνομη», επισήμανε η οργάνωση.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτά τα γραφεία απειλεί την ασφάλεια του τομέα αυτού, την ασφάλεια των δυνάμεων και τη δημόσια τάξη», αναφέρεται στην εντολή του στρατού.

«Οι στρατιώτες και η αστυνομία συνόρων διεξήγαγαν επιχείρηση στη διάρκεια της νύκτας προκειμένου να κλείσουν οργανώσεις που χρησιμοποιεί το PFLP (…) Οι στρατιώτες έκλεισαν επτά οργανώσεις και κατέσχεσαν αντικείμενα που ανήκαν σε αυτή την τρομοκρατική οργάνωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

BREAKING: Israeli forces broke into our Ramallah office early this morning, confiscating client files, welding the door shut, and leaving a notice ordering the organization closed. #StandWithThe6 pic.twitter.com/QM4BBjBsLM — Defense for Children (@DCIPalestine) August 18, 2022

Εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων ερρίφθησαν «πέτρες και βόμβες μολότοφ» και αυτές έκαναν χρήση «μέσων για να διαλύσουν το πλήθος», συνέχισε.

Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επέκρινε τις ενέργειες του Ισραήλ ως «μια απόπειρα να πάψει να ακούγεται η φωνή της αλήθειας και της δικαιοσύνης».

