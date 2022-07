«Στις 20:30 μια ομάδα ανθρώπων έπιναν το ποτό τους σε νυχτερινό κέντρο όταν ένα όχημα σταμάτησε μπροστά από το μπαρ. Δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα, εισήλθαν στο μπαρ και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον των πελατών», ανέφερε η αστυνομία.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο το βράδυ στη Νότια Αφρική σε δύο ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς σε μπαρ, έγινε γνωστό σήμερα από την αστυνομία.

Στην πόλη Πίτερμαριτζμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 20:30 (τοπική ώρα) σε μπαρ της πόλης.

#SouthAfrica South Africa police say 14 killed in bar shooting in Johannesburg's Soweto township, reports AP#SouthAfrica #Johannesburg pic.twitter.com/7B5YPFV81k — DHIRAJ DUBEY (@Ddhirajk) July 10, 2022

«Στις 20:30 μια ομάδα ανθρώπων έπιναν το ποτό τους σε νυχτερινό κέντρο όταν ένα όχημα σταμάτησε μπροστά από το μπαρ», διευκρίνισε η αστυνομία. «Δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα, εισήλθαν στο μπαρ και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον των πελατών», πρόσθεσε.

#BREAKING #doubleshooting

Police say 4 people were killed during a shootout at a bar in Pietermaritzburg, eastern South Africa. Earlier on Sunday, police said 14 people were killed in a shootout overnight in #Soweto, near Johannesburg. pic.twitter.com/cS8nXi7vk0 — Our World (@OurWorl91027476) July 10, 2022

Δώδεκα άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες: δύο πέθαναν επί τόπου και δύο άλλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα στο νοσοκομείο. Οκτώ ακόμη εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι νεκροί είναι μεταξύ 30 και 45 ετών.

#BREAKING #SOUTHAFRICA



🔴SOUTH AFRICA :#VIDEO MASS SHOOTING AT A BAR IN SOWETO TOWN IN JOHANNESBURG!



14 people killed & 3 others in critical condition.



Group of men opened fire on people in the bar on Saturday night#BreakingNews #Soweto #Johannesburg #MassShooting #Tiroteo pic.twitter.com/Yo1saNtg34 — loveworld (@LoveWorld_Peopl) July 10, 2022

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ του Σοβέτο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η αστυνομία έλαβε μία κλήση λίγο μετά τα μεσάνυκτα. «Φτάσαμε στο σημείο, δώδεκα άνθρωποι ήταν νεκροί έχοντας τραύματα από σφαίρες», διευκρίνισε η Νονχλάνχλα Κουμπέκα αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Έντεκα τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και δύο εξ αυτών υπέκυψαν λίγο αργότερα, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την διοικητή του αστυνομικού τμήματος του Ορλάντο, συνοικία του Σοβέτο, οι δράστες της επίθεσης «έφτασαν στο σημείο και πυροβόλησαν εναντίον των ανθρώπων που διασκέδαζαν».

Όπως εξήγησε η Κουμπέκα, η αστυνομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο και έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, αν και δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

