Νιγηριανός πολιτικός και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να φέρουν 15χρονο αγόρι στη Βρετανία για να «κλέψουν» τα όργανά του!

Ένας Νιγηριανός πολιτικός και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν να μεταφέρουν ένα άστεγο 15χρονο αγόρι στη Βρετανία για να πάρουν τα όργανά του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Ο 60χρονος Ίκε Εκουερεμάντου, πρώην αντιπρόεδρος της Γερουσίας, και η 55χρονη σύζυγός του, Μπεατρίς Νουανέκα Εκουερεμάντου, εμφανίστηκαν σε δικαστήριο στο δυτικό Λονδίνο την Πέμπτη 23 Ιουνίου.

HBD to my lovely wife, my right hand woman, mother of my children, Achara Ugo, Lady Nwanneka Ekweremadu, PhD.

I thank God for bringing us together. You've been a great source of strength, working with me every step of the way, through thick and thin, to be whatever I am today... pic.twitter.com/qlJoNUj4oq