Nιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων

Ένοπλοι επιτέθηκαν για ακόμη άγνωστους λόγους σε χωριό στην πολιτεία Μπένουε, στην κεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές και ντόπιοι.

Η πολιτεία Μπένουε είναι μέρος τομέα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας όπου ξεσπούν συχνά φονικά επεισόδια εξαιτίας εντάσεων ανάμεσα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για την κυριότητα εδαφών και τους φυσικούς πόρους, ενώ καταγράφονται επίσης απαγωγές για λύτρα από συμμορίες κακοποιών, που οι αρχές αποκαλούν γενικά bandits.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της πολιτείας Μπένουε, ο Τέρσου Κούλα, επιβεβαίωσε την επίθεση στο χωριό Μπάλομ, λέγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «υπήρξαν θύματα», χωρίς ακόμη να είναι σε θέση να δώσει απολογισμό.

Κάτοικος, ο Τερσίρ Νγκουτόρ, δήλωσε τηλεφωνικά: «Μπορώ να σας πω ότι σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι».

«Ένοπλοι κατέφθασαν (...) περί τις 17:00 (σ.σ. προχθές) Σάββατο κι άρχισαν να πυροβολούν προς κάθε κατεύθυνση. Ήμουν μακριά από εκεί. Αφού έφυγαν, αρχίσαμε να ψάχνουμε τους συγγενείς μας», ανέφερε.

Άλλος κάτοικος, ο Γκμπάντε Τζον, ανέφερε επίσης πως σκοτώθηκαν «17 άνθρωποι» και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπένουε, ο Χάισενθ Αλία, επέρριψε την ευθύνη σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους» και χαρακτήρισε «βάρβαρη» την ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

