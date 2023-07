Νιγηρία: Απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά από λεηλασίες σε καταστήματα και αποθήκες τροφίμων

Πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε χθες Κυριακή σε πολιτεία της βορειοανατολικής Νιγηρίας όπου έγιναν μαζικές λεηλασίες καταστημάτων και πολιτειακών αποθηκών τροφίμων, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Ανταμάουα.

Τις λεηλασίες άρχισαν έφηβοι που ζουν στον δρόμο, όμως γρήγορα ενώθηκαν μαζί τους εκατοντάδες κάτοικοι, εισβάλλοντας σε χώρους όπου ήταν αποθηκευμένα τρόφιμα, ειδικά σιτηρά, για να πάρουν όσα μπορούσαν.

«Ο κυβερνήτης στην πολιτεία Ανταμάουα, ο Αχμάντου Ουμάρου Φιντίρι, επέβαλε 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας (...) με άμεση ισχύ», ανέφερε εκπρόσωπός του. «Δεν επιτρέπεται καμιά κίνηση σε όλη την πολιτεία», πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε πως ανέπτυξε δυνάμεις για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και την αποτροπή νέων λεηλασιών.

Situation from Yola, Adamawa State. Masses criticise politicians of looting from public treasury. Same masses looting from government property.

Are we ready to change? pic.twitter.com/Rm4ve9RzgR